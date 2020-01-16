الإمارات والأردن يتأهلان لربع نهائي كأس آسيا للشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / حسمت نتيجة التعادل 1-1 مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الأردني، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما، ليتأهل المنتخبان سوريا إلى الدور التالي.

سجل زايد العامري هدف المنتخب الإماراتي في الدقيقة 41، فيما أحرز إيهاب علي هدف التعادل للأردن في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، متقدما بفارق الأهداف عن الأردن في المركز الثاني، ليحصد المنتخبان العربيان بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وضرب الأبيض الإماراتي موعدا مع أوزبكستان في ربع النهائي، فيما يواجه النشامى منتخب كوريا الجنوبية، وذلك يوم 19 يناير/كانون الثاني يذكر أن أصحاب المراكز الـ3 الأولى بالبطولة الآسيوية سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.