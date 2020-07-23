الإمارات: مسبار الأمل يرسل أولى صور المراقبة

أرسل مسبار الأمل الإماراتي الأربعاء، أول صورة التقطها لكوكب المريخ من بعد مليون كيلو متر عّن كوكب الأرض.

وانطلق مسبار الأمل الإماراتي، قبل يومين من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على متن صاروخ الإطلاق “إتش 2 إيه” من شركة ميتسوبيشي اليابانية لاستكشاف الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

ومن المرتقب أن يصل مسبار الأمل، بحلول الربع الأول من العام المقبل إلى مدار كوكب المريخ، في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر، بسرعة 34 كيلومتراً في الساعة.

يشار الى أن مسبار الأمل الذي استغرق بناؤه 6 سنوات سيمكث في نطاق الكوكب الاحمر نحو عامين بأول مهمة عربية لاستكشاف الفضاء، عبر إرسال بيانات للارض حول الغلاف الجوي للمريخ.