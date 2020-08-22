الإمارات تنفي توقيعها اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

(المستقلة)..نفى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم محمد الزعابي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد الزعابي أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما.

ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.