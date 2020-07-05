الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للسياحة

قالت السلطات الإماراتية، إنه لا يسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى”.

وأضاف قائلا “الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الدبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص”.

وتسببت التدابير الاحترازية بتعليق السلطات الإماراتية الرحلات الجوية في 25 آذار/مارس الماضي، وبدأت في أيار/مايو استئناف الرحلات لعدد من المدن بشكل جزئي، إلى أن وصل إلى نحو 50 مدينة مطلع تموز/يوليو الجاري.