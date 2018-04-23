الإمارات تقدم 70 مليون دولار لأوقاف القدس و(أونروا)

(المستقلة)… قدمت الإمارات اليوم الاثنين حزمتين من المساعدات المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني، وذلك بقيمة 70 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن الحزمة الأولى بقيمة 20 مليون دولار، ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية بالقدس، والثانية قيمتها 50 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ويسعى التبرع الأول المخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة، وتعزيز الخدمات الأساسية للمناطق الفلسطينية.

أما التبرع الثاني لصالح (أونروا) فيأتي لدعم برامج التعليم للوكالة في قطاع غزة؛ بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارسها، والحفاظ على حقوق الطلاب الفلسطينيين فى التعليم، حيث تعاني الوكالة من عجز مالي، أثر على برامجها ومشاريعها التشغيلية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)