الإمارات تعلن عن 45 إصابة جديدة بكورونا

( المستقلة)….أعلنت الإمارات، الاثنين، عن 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي إلى 198 حالة.

وقررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، الأحد في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم و يستثنى “في أسواق الأسماك والخضار واللحوم التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة”، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

تخطت حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا عتبة الـ 2000 بعد تسجيل 462 وفاة إضافية، وفقا لتصريح حكومي، الاثنين.وقال رئيس… وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أنه يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية “الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت” والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقييد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

إلى ذلك تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الإمارات لمدة أسبوعين على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة من نشر القرار قابلة للمراجعة والتقييم وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.( النهاية)