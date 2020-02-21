الإمارات تعلن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

المستقلة /قالت الإمارات اليوم الجمعة إنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة الخليجية إلى 11.

وقالت وزارة الصحة في بيان: “الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما والآخر من بنغلادش ويبلغ من العمر 39 عاما وحالتهما الصحية مستقرة”.

وتوفي نحو 2100 شخص في #الصين بالفيروس الجديد الذي ظهر في ووهان في كانون الأول. وتشير بحوث جديدة إلى أن الفيروس ينتقل بصورة أقوى مما كان يعتقد في السابق مما فاقم القلق الدولي من تفشيه.

وسجلت الإمارات أول حالات إصابة في 28 كانون الثاني عند تشخيص إصابة أربعة أفراد في عائلة صينية.

ومنذ ذلك الحين عُلقت رحلات الطيران إلى البر الرئيسي الصيني باستثناء بيجينغ.

ومعظم من جرى تشخيص إصابتهم في الإمارات صينيون. وقالت وزارة الصحة إن بين المصابين فلبيني وهندي.

وقالت الوزارة إن ثلاثة من المصابين، وهم صينيون، تعافوا تماما.

ولم تكشف الحكومة عن موقع علاج المصابين أو مكان زيارتهم للبلاد.