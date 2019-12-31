الإمارات تطرق أبواب “غينيس 2020” بعروض الألعاب النارية
المستقلة/ تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال عام 2020، بعروض استثنائية للألعاب النارية، التي ستضيئ سماءها عند الساعة الثانية عشرة من ليل الثلاثاء، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.
إمارة أبوظبي
برج خليفة
بدورها تشتهر إمارة دبي بعروض الألعاب النارية المبهرة، لكن هذا العام ستتألق المدينة بعروض أضخم وأطول ستضيئ سماء المدينة مع حلول منتصف الليل.
ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية في عشر مناطق مختلفة، وهي: «برج خليفة»، و«برج العرب»، والسيف، و«ذا بييتش»، و«لامير»، و«ذي بوينت»، والقرية العالمية التي ستشهد إطلاق 7 عروض ألعاب نارية بما يتزامن مع توقيت 7 دول مشاركة في القرية العالمية، وبرواز دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وأتلانتس النخلة.
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