الإمارات تسجل 1,096 إصابة بفيروس كورونا و1,311 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الامارتية إجراءها 133,935 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

واكدت الوزارة ان تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 1,096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 106,229 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 445 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 97,284 حالة.