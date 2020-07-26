الإمارات تحذر من “خطر كبير” يهدد العرب وتدعو للتضامن والتكاتف

المستقلة / متابعة /- حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من “خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة”، مشيرا إلى “أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي”.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي”.

لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2020

وكان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن “العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب”.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، يوم الخميس الماضي : “لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب”، مضيفا أنه “لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي”.