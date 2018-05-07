الإفراج عن 184 نزيلاً مشمولاً بالعفو العام

(المستقلة)… أعلنت دائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، اليوم الاحد، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي.

وقال اعلام الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم ان العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (676) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (184) مشمولاً بالعفو العام، و(54) من النساء و(622) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

وأكد ان دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح. (النهاية)