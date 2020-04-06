الإفراج عن ٦ متهمين في كركوك لعدم كفاية الأدلة

(المستقلة)..أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه ” بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد تشكلت اليوم الأحد محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى بشكلها القانوني وأصدرت حكمها بالافراج عن ستة متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة بحقهم”.

وأضاف البيان أن ” قضايا المتهمين الستة كانت مهيأة للحسم استنادا لاحكام المادة ١٨٢ /ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.