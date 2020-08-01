الإفراج عن مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته بقضية سقوط الموصل

(المستقلة)… كشق مصدر أمني عن الإفراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت إنه ” تم الافراج عن قائد عمليات نينوى الاسبق مهدي الغراوي بعد قضاء محكوميته في قضية سقوط الموصل والبالغة سنتين من السجن” .

واصدرت محكمة الشرطة في بغداد حكما بحق اربعة من كبار ضباط الداخلية ممن تورطوا بسقوط الموصل في العاشر من شهر حزيران 2014، بينهم قائد عمليات نينوى الاسبق الفريق الركن مهدي الغراوي الذي ناله حكما بالسجن لمدة عامين.(النهاية)