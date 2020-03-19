الإفتاء المصرية: من مات بكورونا فهو شهيد

المستقلة /أعلنت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “المتوفى بفيروس كورونا شهيد”.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح: “ورد في الأحاديث الشريفة منزلة وأنواع الشهداء فمنها شهيد الدنيا والآخرة وهو الذي قاتل في معركة شريفة راجيا وجه الله فمات فهو شهيد، ومنها شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو الذي دخل المعركة ولكن كان لا يرجو وجه الله فنحن في الظاهر نقول عليه شهيد”.

وتابع: “نستفيد من ذلك أن هذا الشهيد يكفن في ثيابه، أما الصنف الثالث من الشهداء فهو شهيد الآخرة وهذا يغسل ويكفن وكل شيء، وهو المطعون أي الذي مات بالطاعون والعياذ بالله، ومن مات داخل منزله في هدد زلزال مثلا، ومن مات محروقا، ومن مات مبطونا”.

وختم قائلا: “أما السؤال هل من توفى بسبب مرض كورونا يعتبر شهيدا، فنحن نرجو له الشهادة وفضل الله واسع”.