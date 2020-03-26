الإفتاء المصرية: كورونا غير مذكور في القرآن

المستقلة /كذبت دار الإفتاء المصرية منشورا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي به بعض آيات من القرآن كدليل على أن فيروس كورونا مذكور في القرآن.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الأمر هو تدليس على القرآن وتحريف لمعنى آيات الله، متابعة: “نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء، فعلاج هذا الأمر هو اتباع التعليمات الصحية من وزارة الصحة والدعاء إلى الله عز وجل برفع الوباء، وليس بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة”.

ونوهت أيضا بأنه من الخرافات المنتشرة صورة حول نبوءة تدعي إذا تساوى الرقمان 20=20 فإن ذلك يعني نهاية العام، موضحة أن هذه خرافة ولا أصل لها، ولا تجوز المساعدة في نشرها.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد كذبت مزاعم انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي بأن” من يضع شعرة في المصحف في سورة البقرة ثم يضعها في الماء ويشربها، فهي تشفيه من فيروس كورونا!”.