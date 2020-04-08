الإفتاء المصرية تنفي إجازة إفطار رمضان

المستقلة /نفت دار الإفتاء المصري، إصدارها فتوى بجواز عدم صيام شهر رمضان، وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الدار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لم ننشر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح”.

ونبهت الدار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على المعلومة من صفحاتها الرسمية، داعية: “اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه”.

واختتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بالتأكيد أنها ستعلن عن أي تفاصيل خاصة بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن عبر الصفحة الرسمية.

وكانت بعض الصفحات قد تناقلت أخبارا مفبركة تفيد بأن دار الإفتاء أعلنت منع صيام رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما أكدت دار الإفتاء المصرية عدم صحته