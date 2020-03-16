الإفتاء الأردنية :التعزية بالمقبرة فقط وعبر الهواتف

المستقلة /أصدرت دائرة الافتاء فتوى بشأن صلاة الجنازة وبيوت العزاء وحفلات الأعراس.

وقالت دائرة الافتاء إن صلاة الجنازة على المُتوفى في المقبرة، أو في مسجد الحيّ على أن يُقتصر الحضور على أهله المقرّبين فقط، الذين يقومون بحمله ودفنه، وتكون التعزيّة بالمقبرة دون مصافحة أو تقبيل، ثم يتمّ تقبّل العزاء من سائر الناس عبر الهاتف أو الرسائل النصيّة، ولا ننصح بإقامة بيوت العزاء منعًا للتجمع والاختلاط، وانتقال الأمراض.

وأضافت الدائرة : أمّا بالنسبة لحفلات الأعراس فنرى أن تقتصر على الأقربين من أهل العروسين، وبأقل عدد ممكن، مع تقبّل التهنئة عبر الهاتف أو الرسائل.