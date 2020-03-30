الإعلان عن وفاة المرأة المصابة بكورونا في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان،مساء الاثنين،عن وفاة المصابة بمرض فايروس كورونا المستجد

وقال بيان الدائرة ان المرأة توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ بسبب حصول عجز تنفسي حاد نتيجة اصابتها بذات الرئة الشديد الناتج عن التهاب بفايروس كورونا المستجد

وبين ان المتوفية قد رقدت في المستشفى مدة ٥ ايام وخضعت للعلاج الكامل حسب توصيات وزارة الصحة.

وشدد البيان على ضرورة البقاء في المنازل والالتزام بقرار الحظر حفاظا على سلامة الجميع