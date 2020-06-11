الإعلان عن لجنة التحكيم لمهرجان “دقيقة من الحجر الصحي” للأفلام القصيرة بايران

(المستقلة)/منصور جهانی/..اعلنت إدارة مهرجان دولي للأفلام القصيرة المأخوذة بالموبايل “دقيقة واحدة من الحجر الصحي” One Minute Quarantine في إيران، أسماء اعضاء لجنة تحكيم المشاركة بالمهرجان.

وستقوم لجنة التحكيم بمراجعة الاعمال التي تلقاها كل من “حسين شوندي” و “سريا تيموري” و “مريم أديبي”. وبعد ذلك سيتم تحكيمها من قبل “رضا بنفشه خواه” و “سعيد سلطاني” و “وحيد موساییان” و “غلام حسين شاه علي” و ” سیروس کهوری‌نجاد ” و “أزيتاموجويي” و “ساغر خواجه‌امیری”.

وقال بيان عن المهرجان : في التاريخ المعاصر، لم يختبر البشر مثل هذه التجربة المتفشّية تجربة مخاوف مشتركة عالمية، محاصرين في منازلهم. مما لا شك فيه أن هذه التجربة هي نقطة انطلاق أخرى لجميع البشر لمواصلة العيش، لهذا السبب قررنا اختبار عقد مهرجان “دقيقة من الحجر الصحي” للأفلام القصيرة المأخوذة بالموبايل، لاختبار الإبداع العام في قلة المرافق والوصول إلى الأدوات والمعدات المهنية، والاستفادة من الموجود لصناعة الأفضل.

ويهدف المهرجان إلى تبادل تجارب شعوب العالم خلال فترة الحجر الصحي لمحاربة فيروس كوفيد 19، لالتقاط الحلو والمر والحنين والبطالة والفرح والأمل وحتى الموت من إطار كاميراتهم خلال هذه الأزمة العالمية.

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك:

الحجر/الحياة/الحب/الدين، الحجر/العائلة/ الأطفال/مساعدة الفقراء/مساعدة الآخرين، الحجر/النفس/العنف المنزلي/التجربة النهائية/ معرفة الذات، الحجر/الأمراض الكامنة/المسنين القسم الخاص/ غير الملتزمين بالحجر.

وتتراوح جوائز المهرجان في أقسام المحترفين والهواة والعالمية من 20 مليون ريال إلى 5 ملايين ريال و 400 إلى 250 دولار في القسم الدولي.

وينطلق مهرجان دولي “دقيقة من الحجر الصحي” للأفلام القصيرة بإدارة “غلام حسين شاه علي” في برج ميلاد بالعاصمة طهران وبدعم من القسم الاجتماعي والثقافي في بلدية طهران، وينعقد المهرجان بشكل غير حضوري تجنباً لجائحة كورونا.