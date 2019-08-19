الإعلان عن شراكة استراتيجية بين سيم ديربي وشركة أبوظبي للزيوت النباتية

(المستقلة).. اعلنت شركة “سيم ديربي” للزيوت (إس دي أو) وشركة أبوظبي للزيوت النباتية “أدفوك” التي يملكها الدكتور بي. آر. شيتي ، عن إبرام اتفاقية استراتيجية لتسويق منتجات الزيوت والدهون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل شركتا “إس دي أو” و”أدفوك” في المنطقة كفريق واحد للمبيعات والتسويق، مع التركيز على الدهون الأساسية والتخصصية (بما في ذلك الدهون المستخدمة في الخبز ، والزبدة، والسمن الصناعي، والدهون القابلة للدهن، وبدائل الألبان، والدهون المستخدمة في صناعة الحلويات، وبدائل زبدة الكاكاو). وستعود هذه الشراكة بالنفع على العملاء الإقليميين عبر تمكينهم من الوصول إلى ما تتمتّع به الشركتين معاً من خبرة في مجال المبيعات وقدرات الإنتاج والمجموعة الموسّعة من المنتجات.

وفي حين تضطلع احتياجات العملاء دائمة التطوّر بدورٍ متزايد الأهمية في الأعمال، تدرك الشركات الحاجة إلى تسريع عمليات تطوير الحلول المبتكرة لضمان الحفاظ على قدرتها التنافسية. وانطلاقاً من ذلك، تهدف الشراكة بين “سيم ديربي” للزيوت و”أدفوك” إلى مساعدة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقديم حلول مُعدّة حسب الطلب باستخدام المهارات والفهم المشترك في فئة الزيوت والدهون، ووضع التصوّرات للمنتجات، وتطويرها ونشرها.

وقال الدكتور بي. آر. شيتي، رئيس مجلس إدارة شركة “أدفوك”: “تُشكّل الشراكة التي تجمع بين ’سيم ديربي‘ للزيوت و’أدفوك‘ مزيجاً قويّاً، حيث يُعتبر ما تتمتّع به ’سيم ديربي‘ للزيوت من فهمٍ للدهون التخصصية، وخبراتٍ معمّقة في مجال البحث والتطوير، ومرونةٍ، ومنهجية تعاونية، أموراً مكمّلةً فريدةً لشركة ’أدفوك‘. واكتسبت ’أدفوك‘ على مدى العقدين الماضيين سمعةً بكونها مورداً موثوقاً يستند إلى احتياجات العملاء في مجموعة واسعة من الزيوت والدهون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جهته قال محمد هاريس محمد أرشاد، المدير الإداري لشركة “إس دي أو”: “تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوق نموٍ رئيسي لشركة ’سيم ديربي‘ للزيوت. وتُتيح لنا الشراكة مع ’أدفوك‘ ترسيخ حضورنا الفعلي من خلال ٍ معرفة وقدراتٍ مُعززة في السوق المحلية وإفساح المجال أمام المنتجات المستدامة وسلسلة التوريد. وبفضل هذه الشراكة، يُمكننا الاستفادة من الأصول الخاصة بنا لتقديم مقترحات مقنعة للعملاء”.

وقال نيرمان شيتي، مدير شركة “أدفوك”: “تتعاون فرق عملنا معاً بشكل وثيق لإعداد استراتيجيات العمليات والهيكليات والسندات التجارية والتسويق، إضافة إلى استراتيجيات الوصول إلى المستهلكين والترخيص وغيرها من الأمور التشغيلية. ومن خلال العمل معاً كفريق واحد، سنتمكّن من إطلاق الإمكانات الكاملة للخبرات العالمية والمتطلبات المحلية، إضافةً إلى وضع عملائنا على المسار الأمثل لتحقيق النجاح”.

من خلال الربط بين ما تتمتّع به “أدفوك” من فهمٍ للسوق المحلية وبين الخبرة الموسّعة والمعرفة العملية لشركة “إس دي أو” في مجال الزيوت والدهون الواسعة، يُمثل هذا التعاون تغيّراً جذريا في طريقة تلبية هذين الكيانين لاحتياجات السوق.

* المصدر: “ايتوس واير“