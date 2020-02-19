الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط 2020

(المستقلة).. تعد جوائز ستيفي الرائدة على مدار 18 عاماً في مجال تكريم إنجازات الأعمال من خلال برامج مثل جوائز الأعمال الدولية و جوائز ستيفي للنساء في الأعمال. وقد اشتق اسم الجائزة من الكلمة اليونانية التي تعني “التتويج”

قامت جوائز ستيفي الشرق الأوسط 2020 بتكريم مؤسسات في 12 سوقاً شملت البحرين، مصر، الهند، العراق، الأردن، الكويت، عمان، باكستان، السعودية، تونس، تركيا، والإمارات العربية المتحدة. وكان الحكام قد اطلعوا على مئات الترشيحات من المنطقة هذا العام تنافست على فئات مثل الابتكار في المنتجات والخدمات، الابتكار في الإدارة، الابتكار في المواقع الإلكترونية، وغيرها الكثير.

وضمن إعلان اليوم، تم الكشف عن جائزتين لفائزين اعتبرتا بمثابة الأفضل بين الفائزين بجوائز ستيفي وهما:

بويرنجر إنجيلهايم من اسطنبول، تركيا، فازت بجائزة أفضل مؤسسة لهذا العام، حيث حصدت هذه الشركة الرائدة في مجال الصناعات الدوائية 6 جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين وجائزة برونزية لتتصدر مسابقة العام 2020.

من اسطنبول، تركيا، فازت بجائزة أفضل مؤسسة لهذا العام، حيث حصدت هذه الشركة الرائدة في مجال الصناعات الدوائية 6 جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين وجائزة برونزية لتتصدر مسابقة العام 2020. هيئة الصحة بدبي والتي فاز ابتكارها البيولوجي لتشخيص وعلاج الربو بجائزة ستيفي الذهبية في فئة الابتكار الطبي حصدت أعلى علامات من الحكام في أي فئة خلال مسابقة 2020، وبذلك استحقت الجائزة الكبرى عن أفضل الترشيحات أداءً لهذا العام.

وكان من الفائزين بأكثر من جائزة ذهبية وفضية وبرونزية: أكينيرجي (اسطنبول، تركيا)، بيرفيم (اسطنبول، تركيا)، سيليبي آفيشين هولدنغ (اسطنبول، تركيا)، دي اتش ال اكسبرس السعودية (الخبر، السعودية)، ديجيتاليكا (اسطنبول، تركيا)، هيئة الصحة بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، النيابة العامة بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي (دبي، الإمارات العربية المتحدة)، كارم للاستشارات القانونية (رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة)، وزارة الصناعة والتجارة والتموين (عمان، الأردن)، وزارة الداخلية (المنامة، البحرين)، بترول إيفيسي (اسطنبول، تركيا)، فينومينال للعلاقات العامة (جدة، السعودية)، بيكسيليت كرييتف (اسطنبول، تركيا)، هيئة رأس الخيمة للمواصلات (الإمارات العربية المتحدة)، تركي فاكيفلار بانكاسي (اسطنبول، تركيا)، فيتامين ماركيتنج (اسطنبول، تركيا)، زراعات بنكاسي (أنقرة، تركيا)، وغيرها.

وسيتم تديم الجوائز للفائزين خلال حفل سيقام في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 21 مارس

قبل شارك أكثر من 70 تنفيذياً من حول العالم ضمن 4 لجان تحكيم في اختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية.

وعلّق مؤسس ورئيس مجلس إدارة جوائز ستيفي، مايكل غالاغر، على الجوائز قائلاً “نحن سعيدون بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط في سنته الأولى. لقد كنا في غاية الرضا عن عدد المشاركين وتنوع المؤسسات التي تقدمت بترشيحاتها، مما أتاح اختيار فائزين أكفاء للغاية. نتطلع قدماً للاحتفاء بالفائزين في رأس الخيمة يوم 21 مارس”.

المصدر: “ايتوس واير“