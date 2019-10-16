الإعلان عن الفائزين بتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة

(المستقلة),.أستقطب مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، في مركز دبي التجاري العالمي (15 و16 أكتوبر 2019) أكثر من 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر، ويسلط المؤتمر الأضواء على التقنيات الحديثة ويناقش وضع إطار عام للتشريعات المتعلقة بالنقل الذاتي.

ويأتي تنظيمه في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، ويستضيف المؤتمر أكثر من 80 خبيراً عالمياً يشاركون في 40 محاضرة، بينهم 5 متحدثين عالميين و39 ورشة عمل فنية.

ويعد المؤتمر منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، ويهدف إلى تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير بما يحقق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، واستقطاب الخبرات في مجال التنقل ذاتي القيادة في دبي، ونشر الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة.

تحدي دبي

استقطب تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تبلغ مجموع جوائزه خمسة ملايين و100 ألف دولار (قرابة 19 مليون درهم) مشاركة 65 مؤسسة أكاديمية وشركات عالمية من أكثر من 20 دولة، وتأهل للمنافسات النهائية 15 مرشحاً، واستهدف التحدي تطبيق الميل الأول والأخير من الرحلات.

وتأهلت خمس شركات رائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، وثلاث شركات ناشئة للمنافسات النهائية، إضافة إلى سبع جامعات محلية وعالمية، وخضعت المركبات من فئة الشركات الرائدة المتأهلة للتصفيات للعديد من السيناريوهات وحالات الاختبار المختلفة التي طُبقت في مسار محدد ومجهز لاختبار هذا النوع من المركبات في منطقة واحة دبي للسيلكون.

وشملت الاختبارات التي أجريت توقف المركبات، والتوقف عند محطة الحافلات، والتوقف الاضطراري، وتجاوز مركبة متوقفة، وتجاوز دراجة هوائية، والتعامل مع الإشارة الضوئية، وعبور منطقة المشاة، وعبور طفل لممر المشاة، ووجود أشغال على الطريق، ووجود رمال على الطريق، كما شمل القيادة على دوار بوجود نموذج مركبة، والتعامل مع المطبات، واختبار المركبة تحت المطر، والانعطاف بسرعة قصوى.

جرى تأهيل المتقدمين بصورة مبدئية بناء على عدة عناصر أهمها: حالة الجهة ومصداقيتها ورؤيتها المستقبلية والمهارات والخبرات ذات الصلة، ثم جرى تقييم المشاركين في الفئات المختلفة وفقاً لأدائهم في عدة اختبارات بناء على ستة معايير رئيسة و18 معيارا فرعيا، وتغطي المعايير الرئيسة المحاور التالية: الخطة التشغيلية، والتحمل والموثوقية، والاستدامة والطاقة، وتجربة المتعاملين، والأمان والسلامة، والتعامل مع مستخدمي الطريق.

الجوائز

تم تسليم ملف قائمة الشركات الفائزة في التحدي عبر جهاز التوصيل ذاتي القيادة (روكسو) من شركة فيديكس إكسبريس، حيث تعد دبي المحطة الدولية الأولى التي سيتم فيها اختبار استخدام جهاز التوصيل ذاتي القيادة (روكسو) لتسليم الشحنات والطرود الصغيرة إلى مساكن المتعاملين والمحال التجارية، واستحوذت الشركات الفرنسية على جوائز فئة الشركات الرائدة البالغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين دولار، حيث فازت شركة جوسون Gaussin، عن محور الاستدامة والطاقة، وفازت شركة ناڤيا Navya عن محور التحمل والموثوقية، كما فازت ناڤيا Navya بالجائزة عن محور تجربة المتعاملين.

في فئة الشركات الناشئة، فاز بالمركز الأول شركة Sensible 4 من فنلندا، وحصلت على مليون دولار، وذهب المركز الثاني لشركة IAuto من تايوان وحصلت على 500 ألف دولار، وحلت شركة Derq من دولة الإمارات العربية المتحدة ثالثاً.

وعلى مستوى الجامعات العالمية، فازت جامعة Freie Universität Berlin من ألمانيا، بالمركز الأول وحصلت على جائزة مقدارها 200 ألف دولار، وجاءت جامعة Carlos III de Madrid، ثانياً وحصلت على 100 ألف دولار، وحلت جامعة UTS من أستراليا ثالثاً، وعلى مستوى الجامعات المحلية، فازت جامعة دبي بالمركز الأول وحصلت على 200 ألف دولار، وجاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة ثانياً وحصلت على 100 ألف دولار، وحلت جامعة العين في المركز الثالث.

شهد تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، عدة مراحل منذ إطلاقه في فبراير 2018، حيث جرى إعلان أسماء المتأهلين للمرحلة الثانية من التحدي في أكتوبر 2018، ثم انطلقت المرحلة الثانية من التحدي في فبراير 2019، وفي شهر مارس بدأ تجهيز موقع الاختبارات في واحة دبي للسيلكون، وفي الفترة من شهر أبريل إلى يونيو الماضي نظم فريق العمل زيارة خارجية إلى كل من تايوان، وفنلندا، وأستراليا، وألمانيا، وأسبانيا، لتقييم الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية، وفي شهر يوليو وصل المتأهلون من الشركات الرائدة إلى دبي لجمع المعلومات الجغرافية عن مسار الاختبارات ورسم الخرائط، ثم في شهر أغسطس الماضي بدأت اختبارات المركبات على مسار التحدي، وبناءً على نتائج الاختبارات تم اختيار الفائزين في التحدي.

*المصدر: “ايتوس واير“