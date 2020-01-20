الإعلان عن اسماء تعيينات تربية كركوك

أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك عن النتائج الاولية للتعيينات للمدرسين والمعلمين ومعلم جامعي و لدرجات الماجستير والدكتوراه، لجميع الوحدات الإدارية في المحافظة.

فيما بينت المديرية العامة لتربية كركوك، ان “هذه الدرجات تأتي ضمن حركة الملاك مقسمة على:

– (377) معلما

– (622) معلم جامعي

– ( 1149) مدرس،

– دكتوراه (25 )

– ماجستير معلم جامعي (66)

– ماجستير مدرس ثالث (202)

– ماجستير معلم جامعي ثالث (66)

كما أن الاسماء الخاصة بالموظفين لم تعلن بسبب عدم استكمال الاجراءات الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية.

وأخيرا، أوضحت المديرية انه “بإمكان المتقدمين الاعتراض وفق استمارة معدة بهذا الشأن ولمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ النشر.

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