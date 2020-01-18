الإعلام الإسرائيلي: الجيش المصري أصبح «وحشا»

المستقلة / حظيت مناورات مصر العسكرية «قادر 2020» والتى تم خلالها افتتاح قاعدة «برنيس» باهتمام عالمى واسع من معظم صحف ووكالات ووسائل الإعلام الغربية.

أثارت المناورة الضخمة التى قامت بها مصر والتى تزامنت مع افتتاح أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الاوسط، وهى قاعدة برنيس، قلق المحللين الاسرائيليين وتبارت الصحف تحذر مما وصلت اليه مصر من قوة غير مسبوقة فى المنطقة.

وقال محلل الشئون العربية بـ «القناة» 12 الإسرائيلية، إيهود يعاري، ان توسيع الوجود المصرى فى تلك المنطقة له عدة أهداف منها منع إيران من أن تحاول، عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدى إلى ميناء العقبة (الأردني).

وأضاف يعارى: أن مصر تخشى على أمن الملاحة فى «البحر الأحمر» إذ يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة «الحزام والطريق» التى تتبناها بكين.

من جانبه قال موقع «واينتنيوز» الاسرائيلى: ان اجراء مصر لمناورة بهذا الحجم هو استعراض كبير للقوة، معرباً عن قلقه من تنوع التسليح المصرى، وترك الفرصة لمصر للتسلح بهذا القدر، مطالباً بوقف تسليح الجيش المصري.

كما طالب موقع اسرائيلى آخر أمريكا بإعادة حساباتها مع مصر، واصفاً الجيش المصرى بـ«الوحش» الذى لا يمكن التصدى له.

وذكر معهد كارينجى للأبحاث: ان هذه المناورات الأخيرة هى دليل آخر على العملاق المتمثل فى القوات المسلحة المصرية.