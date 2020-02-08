الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين حاولا التعرض على مقر أمني في مطيبيجة

المستقلة / أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، قتل “إرهابيين” حاولا التعرض على مقر أمني في منطقة مطيبيجة.

وقالت الخلية في بيان إن “إرهابيين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة بواسطة إطلاق نار مباشر على مقر السرية”.

وأضاف البيان، أنه “تم الرد عليهما وقتلهما”، مشيراً إلى أن “الحادث أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر”.