الإعلامية مها عبدالله تستقيل من قناة العربية

المستقلة /فاجأت الإعلامية السعودية مها عبد الله جمهورها الجمعة بإعلانها خبرا حزينا، وهو قبول استقالتها التي تقدمت بها لإدارة قناة العربية بعد رحلة عمل بها كمذيعة دامت 5 سنوات، وذلك بعدما كانت آخر حلقة قدمتها ببرنامجها “صباح العربية”، يوم 13 شباط الجاري، متمنية لقاء جمهورها من جديد.

وأعلنت مها عبدالله اليوم أن مسؤولي قناة العربية قبلوا استقالتها، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء استقالتها، وقالت مها عبد الله، عبر حسابها الشخصي في “تويتر”: ‏”تم قبول استقالتي من قناة ‎العربية كل الشكر والامتنان”.

وأضافت المذيعة السعودية قائلة: “الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي، فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها إلى لقاء قريب”.

ونشرت مها عبدالله تغريدة ثانية قالت فيها: “‏الشكر موصول لفريق صباح العربية، عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي، هذه الصدقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي”.

ومن المعروف أن مذيعة “صباح العربية” مها عبد الله عرفت بإثارتها للجدل على السوشيال ميديا، وكان آخرها حينما ارتدت أحد الأقراط التي كان من المقرر أن تعرض في أحد المزادات في جنيف حيث كان من مقتنيات الأميرة سليمة أغاخان وسعره يقدر بـ1.5 مليون دولار وحتى 2.5 مليون، ويتميز الحلق بفخامته وجودة المجوهرات المطعم بها.

وجاءت انطلاقة مها عبد الله، كمذيعة في إذاعة محطة “ميكس اف ام” وقدمت خلالها برنامج نفسي أنحف وذلك بعام 2010 وحتى 2014، حيث انتقلت بعدها إلى محطة “إم بي سي اف ام” وذلك لفترة قصيرة حيث قدمت برنامج حمل اسم “966”، اتجهت إلى التقديم التلفزيوني من خلال قناة العربية.

وخاضت “مها” تجربة التمثيل للمرة الأولى خلال البرنامج الكوميدي “هايبر لوب” الذي بث خلال شهر رمضان لعام 2019 لصالح قناة إم بي سي.