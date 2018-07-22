الإعلامية دينا الطواب تعلن عن برنامجها الجديد لوحة شرف

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اعلنت الإعلامية ” دينا الطواب ” عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، عن برنامجها الجديد ” لوحة شرف ” والذي سوف يعرض على شاشة الصحة والجمال الفضائية في الفترة المقبله .

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة شخصيات محبه ومخلصه لهذا البلد تسعى لتقديم كل شئ من اجل مصرنا الغاليه ، وفي نهاية الحلقه يكرم الضيف بتقديم له ” لوحة شرف ” .

والجدير بالذكر أن الاعلامية ” دينا الطواب ” ، ليست التجربه الاولى لها فقد سبق وقدمت برنامج ” بكره احلى مع دينا ” والذي قدمت من خلاله عرض ايجابيات المجتمع لبث روح التفاؤل والامل في قلوب المشاهدين وطمئنة الجميع ان بكرة احلى بالمصريين الشرفاء .