الإعدام لسعودي تخابر مع إيران

المستقلة /أصدر القضاء السعودي الثلاثاء، أحكاما بالإعدام والسجن على 8 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران.

وحسب قناة “الإخبارية” السعودية، “أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم، وممثلين عن حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “القرار تضمن الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية، وتزويده بمعلومات في غاية السرية أطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها”.

كما جاء الحكم على بقية المتهمين “بالسجن مددا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عاما، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للمملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات”.