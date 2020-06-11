الإعدام لإيراني أبلغ CIA بمكان سليماني

قالت السلطات القضائية الإيرانية، إنها حكمت بالإعدام على إيراني اتهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، وقدم معلومات عن مكان قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن حكم الإعدام “سينفذ قريبا بحق المواطن الإيراني الذي قدم معلومات للأمريكان والإسرائيليين عن مكان سليماني”.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن “حكم الإعدام سينفذ قريبا في حق مواطن إيراني قدم معلومات إلى أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية حول مكان القائد الأعلى للقوات الإيرانية قاسم سليمان”.

وأضاف: “محمود موسوي مجد، أحد جواسيس وكالة المخابرات المركزية والموساد، حكم عليه بالإعدام”.