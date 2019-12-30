الإعدام على يمني هاجم أربعة ممثلين إسبان بعرض مسرحي في الرياض

الإعدام على يمني هاجم أربعة ممثلين إسبان بعرض مسرحي في الرياض

(المستقلة)… أصدرت محكمة سعودية حكما بالإعدام على يمني هاجم بالسكين أربعة ممثلين إسبان خلال عرض مسرحي بحديقة في الرياض الشهر الماضي، حسبما ذكرت قناة “الإخبارية” الحكومية الأحد.

كما أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالسجن لمدة 12 سنة وستة أشهر على يمني آخر على خلفية الهجوم ذاته الذي قالت السلطات إن تنظيم القاعدة أمر به وكان الأول من نوعه منذ أن بدأت المملكة تخفيف القيود على قطاع الترفيه.

وكانت مصادر إعلامية سعودية كشفت أن المشتبه به في حادثة الطعن كان قد عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.

ووقع الهجوم يوم 11 نوفمبر الماضي في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وكان التلفزيون السعودي قد قال، عقب الهجوم، إن شرطة الرياض ألقت القبض على “مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم وهو سكين” بعد الحادثة التي أثارت هلع الحاضرين.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، أظهرت “شخصا يعدو بسرعة باتجاه الفرقة الاستعراضية، فيما يحاول أحد أفراد الأمن التصدي له”.

وشهدت السعودية انفتاحا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، سمح باستضافة الكثير من الفنانين والفرق الاستعراضية ضمن مهرجانات ترفيهية، ما أغضب بعض المتشددين.

ويندرج مهرجان الملز ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض.(النهاية)