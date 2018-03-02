الإعتراف بحركة Time’s Up رسميا اثناء حفل الأوسكار

(المستقلة)..لم يبق على الحدث الذي ينتظره عشاق السينما في العالم والمتمثل بحفل توزيع جوائز الأوسكارالا ايام قليلة، وينتظر محبوا السينما العالمية تلك الليلة المميزة للاحتفاء بصناعة السينما في هوليوود.

ومن المقرر أن يشهد الحفل ظهورا خاصا لحركة Time’s Up انطلاقا من السجادة الحمراء إلى الظهور الرسمي لأعضائها، إذ سيتم تخصيص دقيقة خلال الحفل لأعضاء Time’s Up ولكن من غير المعلن ما اذا كان ظهورهم سيأتي خلال البث الحي أم سيتم عرض تقرير مسجل.

وتم الكشف عن هذه الخطوة خلال اجتماع عقد الخميس الماضي في غرب هوليوود بين أعضاء الحركة ومنتجي الأوسكار يتضمن ظهور أعضاء Time’s Up بشكل رسمي خلال العرض الحي.

وبرزت حركة Time’s Up في كانون الثاني/يناير الماضي على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، إذ ظهرت النجمات يرتدين الفساتين السوداء دعما للمبادرة التي تدعو للحد من اساءة المعاملة تجاه النساء وسوء السلوك الجنسي.

و استغل كثيرون الحدث الفني بهدف الترويج إلى مبادرة Time’s Up وحركة #MeToo، اللذين يتصديان إلى جرائم التحرش الجنسي. يصل عدد المشاركات في المبادرة إلى 300 امرأة من بينهن ريس ويذرسبون وكيري واشنطن وناتالي بورتمان وبري لارسون وأشلي جود.

ومن المقرر أن يقام حفل الأوسكار في الساعات الأولى من صباح الاثنين 5 آذار/مارس الجاري على مسرح دولبي بمدينة لوس انجلوس الأمريكية، الحفل من تقديم المذيع الأمريكي جيمي كيميل.