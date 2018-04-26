الإصابة تهدد مشاركة بواتينغ في كأس العالم

(المستقلة)..كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن غياب المدافع جيروم بواتينغ عن بايرن ميونخ فيما تبقى من الموسم الحالي.

وتعرض الدولي الألماني لإصابة أمام ريال مدريد في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره فريقه بهدفٍ لاثنين.

وقالت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية أن بواتينغ سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، أي أنه لن يتواجد في مباراة الإياب الثلاثاء القادم.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع بات مهدداً أيضاً بالغياب عن نهائيات كأس العالم في روسيا بعدما كشفت الفحوصات الأولية عن تعرضه لإصابة عضلية في فخده.

بدوره، لم يصدر بايرن ميونيخ أي بيان رسمي للحديث عن إصابة بواتينغ.

وتعرض آريين روبن، جناح البافاري، لإصابة أيضاً أمام ريال مدريد، إلا أنها لا تبدو بنفس الخطورة، كما خرج إيسكو وداني كارفاخال من جانب ريال مدريد بداعي الإصابة كذلك.