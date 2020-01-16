الإصابة تنهي موسم زياد الصحفي مع الاتحاد السعودي

المستقلة / حسام الدين جمال / أكدت تقارير إعلامية سعودية غياب زياد الصحفي، مدافع اتحاد جدة، حتى نهاية الموسم الحالي، ما يمثل ضربة قوية للنمور.

المدافع صاحب الـ25 عاما كان قد تعرض لكسر في الساق خلال تدريبات فريقه قبل مواجهة الفيصلي في الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بخسارة الاتحاد 0-1، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إذاعة “UFM” السعودية أكدت غياب الصحفي عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد طلب الأطباء ضرورة حاجته للراحة والتأهيل لفترة طويلة على موضع إصابته.

ومن جانبها أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية إلى أن زياد الصحفي سيخضع لعلاج مكثف لمدة شهرين في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يعود للتدريبات بعد 3 أشهر ونصف.

جدير بالذكر أن زياد الصحفي شارك في 9 مباريات مع اتحاد جدة في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وبعاني اتحاد جدة من تردي النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.