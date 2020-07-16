الإصابة بكورونا.. هل تمنع الولادة الطبيعية؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد إن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا يمكنهن الولادة عن طريق المهبل، شريطة ألا يكون هناك ما يمنع ذلك من وجهة نظر طبية.

وأوضحت الجمعية أنه من غير المحتمل حالياً أن يصاب الأطفال بالفيروس أثناء الولادة؛ حيث لم يتم حتى الآن رصد الفيروس في دم الحبل السري أو السائل الأمينوسي أو إفرازات المهبل.

ووفقا للتوصيات يجب فحص الأطفال حديثي الولادة من الأمهات المصابات بفيروس كورونا عن طريق مسحة الحلق (اختبار PCR) وعزلهم عن حديثي الولادة الآخرين.

وترى الجمعية الألمانية أنه ليس من الضروري فصل الأطفال حديثي الولادة عن الأمهات المصابات.

ومع ذلك، تنطبق بعض قواعد النظافة على الاتصال المباشر؛ حيث لا يسمح بالتقبيل والاحتضان، كما يجب على الأم ارتداء الكمامة على الفم والأنف.

وأوضح خبراء الجمعية أنه ليس ثمة ما يعيق عملية الرضاعة الطبيعية، لكن إذا تطلب الأمر يجب فحص حليب الأم المصابة بالفيروس؛ حيث تم اكتشاف الفيروس في حليب الأم في حالتين فقط.