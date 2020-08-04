الإصابات في ميسان تعود إلى الارتفاع مع تسجيل 135 إصابة وحالتي وفاة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاعا بعدد الإصابات بعدما شهد الاسبوع الماضي انخفاضا واضحا بنسبة الإصابات، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم إصابة ( 135) شخصا وشفاء (52) حالة فيما توفي حالتين من المصابين.

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق المركز في إحياء ( 1000 دار ، قطاع 30 ، حي النداء ، حي الخضراء ، حي الغدير ، ابو رمانة ، الحي الجامعي ، الدبيسات ، دور النفط ، مغربة ، قطاع 28 ، حي الحسين الجديد، حي الحسين القديم ، السراي ، حي المعلمين ، عواشة ، حي الشهداء ، حي الثورة) ،فضلا عن اقضية ونواحي علي الشرقي ، الميمونة ، المجر ، القلعة ، المشرح ، السلام ، الكحلاء .

وبين أن عدد النماذج المفحوصة بلغ 298 نموذجا ،مؤكدا اتخاذ الاجراءات العلاجية بحق المصابين وحسب حالتهم الصحية..

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظاً على الوضع الصحي الحالي..