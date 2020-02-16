الإسماعيلي يصعق الرجاء بهدف في البطولة العربية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق الإسماعيلي المصري فوزا صعبا على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي (1-0)، مساء الأحد، على استاد الإسماعيلية، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وبعد شوط أول سلبي، سجل فخر الدين بن يوسف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا: جماهير الأهلي المصري ترفض تعيين جاساما لمباراة صنداونز

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 15 مارس/أذار الجاري.

يذكر أن نصف النهائي الآخر يشهد مواجهة سعودية خالصة بين فريقي الشباب والاتحاد.

ويحل الاتحاد ضيفا على الشباب يوم 20 فبراير/شباط الحالي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب “النمور” يوم 20 مارس/أذار المقبل.