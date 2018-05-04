الإسكندرية تستضيف بطولة الاندية العربية بكرة اليد

(المستقلة).. ثمن محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد استضافة نادي سبورتنج المصري للبطولة العربية للاندية القادمة للرجال والسيدات بالإسكندرية في بداية تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وقال المنيع “اننا سعداء باستضافة نادي سبورتنج العريق لهذه البطولة والتي كانت بدايتها منذ 41 عاما بمدينة الإسكندرية عام 1977م “.

كما اعرب احمد وردة رئيس نادي سبورتنج عن سعادته بإسناد تنظيم البطولة العربية للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات الى النادي ووجه شكره الي الاتحادين العربي والمصري لكرة اليد علي هذه الثقة.

وقال وردة ” سنقدم كل ما نستطيع عمله لراحة اشقائنا العرب في الإسكندرية اثناء البطولة”، مشيرا الى ان “رجال نادينا العريق قادرين علي اخراج بطولة رائعة لتظهر سعادتنا بتواجد الأندية العربية وترحيبنا بإقامة هذه البطولة في مدينتنا الحبيبة”.

وقال رئيس الاتحاد العربي اننا واثقين من النجاح ونشكر الاتحاد المصري ونادي سبورتنج علي سعيهم لتنظيم البطولة وأضاف ” سنضع كل امكانياتنا لاشقائنا المصريين لانجاح البطولة الذى نثق انها ستنجح لما لمصر والمصريين من خبرات كبيرة ومنشأت كبيرة مؤهلة لانجاح أي بطولة”.

وكانت لجنة من الاتحاد العربي لكرة اليد برئاسة الأمين العام عبد الله العليان وعضوية ناصر السقا مدير الاتحاد ،و خالد فتحى رئيس لجنة التسويق قد تفقدت الفنادق والملاعب ورافقها مدير البطولة محمد سمير ورئيس منطقة الإسكندرية لكرة اليد احمد رفعت.

وقال امين عام الاتحاد “ما شاهدناه من منشأت تدعونا الى ان نقول ان البطولة ستكون ناجحة باذن الله بجهود رجال نادي سبورتنج الاوفياء”.

وتقام مباريات البطولة علي ملاعب اندية سبورتنج والاتحاد والأولمبي وقد تم اختيار عدد من الفنادق لاقامة الأندية واللجنة الفنية وحكام البطولة وروعي في الاختيار ان تكون الفنادق قريبة من الملاعب وفى وسط المدينة العريقة.

و تم توقيع عقد البطولة بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة نادي سبورتنج ورؤساء وأعضاء اللجان بالاتحاد العربي من الاتحاد المصري لكرة اليد الذين عقدوا اجتماعا تشاوريا لمناقشة كافة الأمور الخاصة بعمل الاتحاد العربي في المرحلة القادمة.

من الجدير بالذكر ان البطولة تقام خلال الفترة من 1 الى 11 تشرين الاول/ أكتوبر 2017م وتعد البطولة ال 34 للاندية ابطال الدوري، واخر نسخة أقيمت بمدينة وجدة المغربية العام الماضي وفاز بها نادي ساقية الزيت ومن المتوقع ان تشهد البطولة اقبالا كبيرا للاندية العربية علي مستوي الرجال والسيدات.