الإرشاد الديني في شرطة كربلاء تنفذ حملات تثقيفية للحد من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بدأت شعبة الإرشاد الديني التابعة لقيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، بتنفيذ “حملات تثقيفية للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة “.

وقال مصدر في قيادة الشرطة لــــ ( المستقلة ) إن “الشعبة دعت عبر هذه الحملات الى تجنب التجمعات والالتزام بقرار حظر التجوال الصحي لما له الأثر في الحد من نقل الوباء ونهايته ، إضافة الى ارتداء الكفوف والكمامات للوقاية “.

وأضاف إن “القيادة لا زالت مستمرة في نصب كمائن ونقاط تفتيش أمنية إضافية لإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية والنيسيمية في الاراضي الزراعية والبساتين ، الواقعة بين محافظات النجف ، وبابل ، وبغداد الى كربلاء لمنع تسلل الزائرين خشية من تفشي فيروس كورونا “.