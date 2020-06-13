الإرشاد الديني في شرطة كربلاء تنفذ حملات تثقيفية للحد من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..  بدأت شعبة الإرشاد الديني التابعة لقيادة شرطة كربلاء، اليوم السبت، بتنفيذ “حملات تثقيفية  للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة “.

وقال مصدر في قيادة الشرطة لــــ ( المستقلة ) إن “الشعبة  دعت عبر هذه الحملات الى تجنب التجمعات والالتزام بقرار حظر التجوال الصحي  لما له الأثر في الحد من نقل الوباء ونهايته ، إضافة الى ارتداء الكفوف والكمامات للوقاية  “.

وأضاف  إن “القيادة لا زالت مستمرة في نصب كمائن ونقاط تفتيش  أمنية إضافية  لإغلاق  الطرق الرئيسية والفرعية والنيسيمية في الاراضي الزراعية والبساتين ، الواقعة بين محافظات النجف ، وبابل ، وبغداد الى كربلاء لمنع تسلل الزائرين خشية من تفشي فيروس كورونا “.

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