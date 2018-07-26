الإتصالات تعلن عن تحسين خدمة الأنترنت بعد إضافة سعات جديدة وإصلاح كافة القطوعات

(المستقلة)..أعلن حازم محمد علي المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات الناطق الرسمي للوزارة اليوم الأربعاء المصادف ٢٥ تموز ٢٠١٨ ، أن الفرق الهندسية والفنية في الوزارة تمكنت من إصلاح كافة القطوعات التي أدت الى ضعف خدمة الأنترنت في الاونة الأخيرة وبإشراف مباشر من قبل وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد .

كما أكد أنه تم إضافة سعات جديدة على الشبكة من أجل توفير خدمة ذات جودة عالية ومستقرة ومؤمنة وثابتة وغير متذبذبة .

وأفاد علي بأن الوزارة ومن خلال مشروع بوابات النفاذ الدولية للأنترنت ( Gate way ) التابع لها ستعمل على تحسين ورفع مستوى الخدمة بما يلبي متطلبات واحتياجات المشتركين .

وذكر علي بأن ربط جميع سعات الأنترنت بمشروع بوابات النفاذ سيؤدي إلى الإسراع بتحديد العارضة ومعالجة اي خلل فني يطرأ بشكل مفاجئ ، إضافة إلى تعزيز الجانب الأمني عن طريق مراقبة السعات الداخلة للعراق .

ونوه إلى أن استمرار القطوعات المتكررة في الكابل البحري (GBI) كان أحد ألاسباب التي أثرت على سرعة ومستوى الانترنت .