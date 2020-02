«الأيقونة» النجمة المصرية «يسرا» تريند الأوسكار

(المستقلة) – منى شعلان/«الأيقونة»، لقب أطلقه الجميع، على النجمة المصرية «يسرا» ، بعد إطلالتها الساحرة بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 ، الذى أقيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

وخطفت الفنانة «يسرا» ، الأنظار، بفستانها المميز ، والمستوحاة من الحضارة الفرعونية، وتميز بألوانه الأبيض والذهبى ، وارتدت قلادة على شكل «كف ذهبى» ، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء اللبنانى الشهير زهير مراد ، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، وستايلست مى جلال.

وتصدرت «يسرا» ، حديث الوسط الفني، ورواد السوشيال ميديا ، وأيضا احتلت تريند ، مؤشر البحث جوجل ، نظرا لجمالها واطلالتها ، ولثمثيلها مصر ، كعضو لجنة تحكيم فى الأوسكار ، لأول مرة .

وفى نفس السياق أعربت «يسرا» ، عن سعادتها بحفاوة الاستقبال لها ، فى هوليوود ، وخاصا أنها تمثل مصر، بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم ، وعن اطلالتها أكدت أنها مقصودة وأن الفستان مصمم على طريقة الملكات الفرعونية.

كما أضافت النجمة المصرية ، فى مداخلة هاتفية لها، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامى أحمد موسى ، أنها أول مصرية وعربية تشارك في لجنة تحكيم حفل توزيع الأوسكار ، قائلة «ده شئ مشرف لمصر.. وأنا كبيرة بيكوا وبحبكوا».

وعن كواليس مشاركتها كعضو لجنة تحكيم ، أكدت يسرا، ان المشاركة على أعلى درجة من السرية، ويحمل القائمين على الأوسكار المشاركين في التحكيم تسريب التصويت أو الأفلام.

كما أشارت ان السينما المصرية أمامها فرصة للمنافسة على جوائز الأوسكار في الفترة المقبلة ، خاصة أن الحاصل على جائزة الأوسكار فيلم كوري.

وأضافت أيضا «يسرا» ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» ، على فضائية «mbc مصر»،مع الإعلامى عمرو أديب ، أنها تحدثت مع الفنان الأمريكي روبرت دى نيرو، ولورا، وكذلك منتجين آخرين، مشيرة إلى أن غالبية الحاضرين سيكونون في مهرجان جدة.

وتابعت ، أنها شاهدت 55 فيلم، ويتم التصويت عليهم، لافتة إلى أنها صوتت بالفيلم الكوري، حيث أنها تحكم على الفن في المطلق وليس الجنسية، مردفة: “اتخضيت من النتائج لأنها حقيقية”.

وكانت الفنانة «يسرا»، نشرت مقطع فيديو لظهورها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ92، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت قائلة: “أود أن أشكر الأشخاص الرائعين الذين أثنوا على إطلالتي بحفل الأوسكار.. كل التفاصيل الصغيرة ذات أهمية.. يا رفاق أنتم مذهلون”.

من ناحية أخرى تشارك النجمة المصرية في بطولة مسلسل «دهب عيرة»، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والمسلسل بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور خالد سرحان، هنادي مهنا ، و إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وشركة سينرجى، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تشارك «يسرا»، فى بطولة فيلم «صاحب المقام»، ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، هالة فاخر، إنجي المقدم ومن إخراج محمد جمال العدل.‎

ويشار إلى أن شهدت دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج المصري عمرو سلامة والمنتج المصرى محمد حفظي.

I would love to thank the awesome people who complemented my look today. Every little detail mattered. You guys are amazing.

Styled by Mai Galal

Custom made dress by @ZMURADofficial

Jewellery Nara Fine | Ajour Consultancy

Bag La Rose De Sim#Oscars #Oscara2020#Youssra #يسرا pic.twitter.com/wJctsyio9t

— Youssra (@Youssra) February 10, 2020