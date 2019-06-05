الأولمبي محمد إيهاب يهنئ أبطال العالم للناشئين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أرسل الأولمبي البطل محمد إيهاب برقية تهنئة لبطلا العالم للناشئين تحت 20سنه احمد عاشور ورانيا عزت بمناسبة حصولها علي المراكز الأولي في البطولة العالمية متمنيا لهما دوام التفوف والنجاح

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “الف مبروك لاخويا الصغير أحمد عاشور بالفوز ببطولة العالم للناشئين في وزن 96كجم ومليون مبروك الجهاز الفني في إدارة المباراة بقيادة المدرب القدير محمد موسي ومليون مبروك للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الكابتن محمود محجوب.

واختتم كلامة”يارب كتر اعيادنا وعلي قد نيتنا ادينا”

كما أرسل برقية تهنئة أخرى للبطلة رانيا عزت قال فيها “أنه يوم جميل بفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين تحت 20سنة بفيجي في ظل منافسة شرسة مع أبطال العالم