الأوقاف : ١٣٩ مدرسة علمية و ٧٦٤ مدرسة قرآنية و٢٨ مركزا للثقافة الإسلامية تنشر الفكر الوسطي وتحاصر التطرّف الفكري .

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح معالي وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة بأن وزارة الأوقاف تسير وفق خطة محكمة واستراتيجية واضحة مرنة ومتجددة ومتطورة وديناميكية لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة مع الأخذ بزمام القراءة المتأنية لقضايا العصر في إطار الحفاظ على الثوابت والتجديد في إطار المتغيرات وفق ظروف العصر ومستجداته ، وبنت هذه الخطة على محاور متعددة منها الخطب والدروس والندوات والمحاضرات والمقالات والتأليف والترجمة والنشر ، وخوض غمار التجديد ، ومنها المدارس العلمية التي بلغت هذا العام ٢٠١٨ م ١٣٩ مدرسة علمية بزيادة ٩٧ مدرسة علمية عن العام الماضي ٢٠١٧ م بنسبة زيادة ١٣١ ٪؜ تقريبا ، و ٧٦٤ مدرسة قرآنية بزيادة ١٧٥ مدرسة قرآنية عن العام الماضي بنسبة زيادة ٢٩٪؜ تقريبا ، و ٢٨ مركزا للثقافة الإسلامية بزيادة ٦ مراكز جديدة هذا العام ، منها ثلاثة مراكز بمحافظة شمال سيناء ، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل العصرية المتنوعة مع استعداد الوزارة لافتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مطلع العام القادم ٢٠١٩ م ، وكذلك إعدادها لعقد المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد بومي ١٩ و٢٠ يناير القادم ٢٠١٩م تحت عنوان : ” بناء الشخصية الوطنية وأثره في استقرار الدول والمجتمعات وتحقيق رقيها وتقدمها ” ، مع التوسع المضطرد المستمر في القوافل الدعوية والمدارس العلمية والقرآنية وسائر الأعمال العلمية والدعوية والتثقيفية .