الأوسكار تكرّم أسطورة السلة الراحل “كوبي براينت”.. لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تكريم أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت، إثر تحطم طائرته المروحية عقب اندلاع حريق بها، خاصة أنّ إنجازاته ليست رياضية فقط، وإنّما فنية أيضا، إذ لاحصل على جائزة الأوسكار في العام 2018 كمنتج منفذ لفيلم الأنيميشن القصير Dear basketball، الذي صدر عام 2017.

وبحسب موقع Deadline، سيتم عرض جزء عن حياة الأسطورة “براينت”، وقالت الأكاديمية في بيان: “نؤكد أنّه سيتم الاعتراف بمسيرة كوبي في الحفل المقرر عرضه يوم 9 فبراير”.

وحاصل كوبي براينت مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، على دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA 5 مرات، وحصل على دورة الألعاب الأوليمبية مع منتخب أمريكا مرتين.

والفيلم الذي أنتجه من إخراج Glen Keane، وكتبه كوبي براينت، كما شارك فيه بصوته، والفيلم يحكي تصورا للرسالة التي كتب فيها كوبي خطابًا ليعلن اعتزاله كرة السلة.

ونعته صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة “أوسكار” عقب رحيله بهذه الكلمات: “شككوا أنّ الفتى قد يصنعها في الدوري الأمريكي للمحترفين، وأثبت أنّهم مخطئون، شككوا في أنّه يستطيع الفوز بالبطولة، وأثبت أنّهم على خطأ، شككوا في أنّه من الممكن أن يصنع أفلاما وفاز بجائزة الأوسكار، مثل كل الفنانين الكبار، أثبت كوبي أن ّالمشككين مخطئين، أرقد في سلام”.