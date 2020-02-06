الأهلي يهزم بيراميدز ويواصل مسلسل الانتصارات في الدوري المصري

(المستقلة) – حسام الدين جمال – واصل قطار الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بعدما قلب تأخره بهدف أمام بيراميدز إلى فوز بنتيجة 2-1، في قمة مباريات الجولة 16 من المسابقة، مساء اليوم الخميس.

وبعد شوط أول سلبي بملعب الدفاع الجوي، سجل علي جبر هدف بيراميدز في الدقيقة 53، فيما رد الأهلي بثنائية عن طريق آليو بادجي في الدقيقة 76، وآليو ديانج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

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وعزز الأهلي تربعه على صدارة جدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 39 نقطة، جمعها من 13 انتصارًا محققًا العلامة الكاملة، ويفصله 7 نقاط عن المقاولون العرب، في وصافة الترتيب.

في المقابل توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.