الأهلي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز أهلي جدة بثنائية مقابل هدف على الوحدة، مساء السبت، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح آخر المتأهلين إلى الدور قبل النهائي.

سجل عبد الله الزوري هدفا مبكرا للفتح في الدقيقة الثامنة، وجاء هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 26 عن طريق عمر السومة من ركلة جزاء.

وأحرز الألماني ماركو مارين، الوافد الجديد، هدف فوز الأهلي في الدقيقة 68، ليحصد الفريق البطاقة الأخيرة للدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدا مع النصر في الدور قبل النهائي، فيما يلتقي الهلال مع أبها، الذي فاز على الفتح (5-3) بركلات الترجيح في وقت سابق.