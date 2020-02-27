الأهلي يعطل النصر عن منافسة الهلال في الدوري السعودي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة أهلي جدة مع مضيفه النصر، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح بيتروس لاعب النصر التسجيل للأهلي في الدقيقة 32 بالخطأ في مرماه، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-0.

وفي الشوط الثاني سجل جوليانو دي باولا هدفي التعادل في الدقيقتين 58 و66.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق 8 نقاط عن النصر في المركز الثاني.

وفقد النصر، حامل اللقب، نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة مع الهلال صاحب المركز الأول بـ47 نقطة.