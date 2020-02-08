الأهلي يستقر على موعد مواجهة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حدد النادي الأهلي المصري يوم 29 فبراير/شباط الحالي موعدا لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في جنوب أفريقيا في مباراة العودة، بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن إدارة النادي أرسلت خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدد فيه يوم 29 فبراير موعدا لمباراة الذهاب، وتطلب منه إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالموعد.

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وتبذل إدارة الأهلي محاولات مكثفة خلال الوقت الحالي لمحاولة نقل المباراة من استاد السلام الذي يتسع لاستقبال 25 ألف متفرج فقط، إلى استاد القاهرة، مع السماح بحضور 50 ألف مشجع لمؤازرة الفريق.

يذكر أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الأربعاء الماضي، أوقعت الفريقين في مواجهة مكررة، بعد أن تواجها في نفس الدور في النسخة السابقة، وانتهت المواجهة بفوز صنداونز 5-0 ذهابا، وخسارته 0-1 إيابا، ليودع الأهلي البطولة.