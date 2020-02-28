الأهلي ضد صنداونز.. سجل قوي وسقطة تاريخية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستعد الأهلي المصري لمواجهة ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام مساء السبت في استاد القاهرة الدولي، فيما يقام لقاء الإياب في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس/أذار المقبل.

المستقلة تستعرض في السطور التالية سجل مواجهات الأهلي ضد صنداونز.

سجل قوي للأهلي:

الأهلي يتفوق على صنداونز في المواجهات المباشرة بينهما، حيث التقيا 6 مرات، فاز الفريق القاهري 3 مرات وخسر مرة وانتهت مباراتان بالتعادل.

الأهلي سجل 9 أهداف ضد صنداونز، فيما أحرز الفريق الجنوب أفريقي 8 أهداف.

المواجهة الأولى بين الأهلي وصنداونز كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في جنوب أفريقيا، فيما فاز المارد الأحمر إيابا في القاهرة، ليحقق اللقب الثالث في تاريخه، والذي انتظره 14 عاما.

سقطة تاريخية:

الخسارة الوحيدة للأهلي أمام صنداونز كانت بنتيجة كبيرة (5-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

الفريق المصري فاز 1-0 إيابا في القاهرة، ليودع البطولة بالخسارة 1-5 في مجموع المباراتين.

أفضلية لصنداونز:

صنداونز ظهر بشكل أقوى من الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في 4 مباريات من 6، وخسر مرتين ولم يتعادل، وسجل 9 أهداف واستقبل 3.

في المقابل فإن الأهلي فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل 7 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.