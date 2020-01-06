الأهلي المصري ينفي التفاوض مع عمر السومة

المستقلة … كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة التعاقد مع السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن السومة اقترب من الرحيل عن صفوف أهلي جدة، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه مثل شباب الأهلي دبي الإماراتي.

الأهلي ينفي التفاوض مع السومة

وقال أمير توفيق، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: “لا توجد مفاوضات حاليا مع السومة بشأن التعاقد معه”.

وأضاف: السومة لاعب جيد ومهاجم كبير ويتمتع بقدرات كبيرة لكن لم يحدث أي تطور حتى الآن بشأن هذا الأمر”.

وأتم تصريحاته: “الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إذا طلب التعاقد معه وإذا منحتنا لجنة التخطيط الضوء الأخضر سأبدأ على الفور المفاوضات معه”.

يذكر أن السومة قاد الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتسجيل هدف الفوز على الفيحاء خلال الأسبوع الماضي.