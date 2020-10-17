الأهلي المصري يضع قدماً في نهائي ‎دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مضيفه ‎الوداد المغربي 

المستقلة/ – فاز الأهلي المصري على مضيفه الوداد (2/0)، في المباراة التي جرت بملعب محمد الخامس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62 .

الشوط الأول

دخل الأهلي المباراة مهاجما

، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر ابراهيم الحنفي في الدقيقة الثانية، قبل أن تطلع الدقيقة الرابعة بخبر سار، عندما ارتكب يحيى جبران خطأ، استغله أفشة وانفرد بالحارس التكناوتي وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وبدأ الوداد شيئا فشيئا يدخل المباراة، ويحاول التهديد،

وفي الدفبقة 16 الكرة تعود لأيمن الحسوني وسدد بقوة، لكنها مرت محادية لمرمى الحارس الشناوي.

ونجح الأهلي في استعادة سيطرته للمباراة، وفي الدقيقة 23 خطأ دفاعي من الوداد، الكرة تصل للشحات من الجنة اليمنى في مربع العمليات، ومرر كرة أرضية، لكن الحارس التكناوتي تدخل وأبعد الكرة بقدمه،

دقيقة بعد هذه الفرصة، عاد محمد مروان وهدد من تسديدة مباغتة، حيث مرت الكرة قرب العارضة.

ومر دفاع الوداد من صعوبات كبيرة، بسبب الارتباك الواضح على لاعبي الفريق البيضاوي، الشيء الذي كان بسهل من مهمة وصول لاعبي الفريق الزائر لمرمى الحارس التكناوتي.

وإلى حدود الدقيقة 30 كان الأهلي الأفضل أداءا سواء على المستوى التقني والتكتيكي أو البدني، حيث كان يتلاعب بالوداديين، ولم يستغل فترة الفراغ الكبيرة التي مر منها صاحب الأرض، بينما كان الحداد الذي بحث عن الحلول رغم مراقبة محمد هاني.

ولم تكن ردة فعل الوداد قوية رغم أنه كان متأخرا في النتيجة.

ومرة أخرى لم يستغل الأهلي هجمة مرتدة من الجهة اليمنى، عندما هيأ أجاي كرة لأفشا الذي سدد عاليا في الدقيقة 36.

وفي المرات القليلة هدد الوداد في محاولتين من الكرتي والحداد داخل مربع العمليات.

وفي الدقيقة 39 انفراد جباجبو بالحارس الشناوي الذي ارتكب خطأ، الحكم سيكازوي يعلن عن ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية ” الفار” لكن بديع أووك ضيعها، بعد تدخل ناجح للشناوي على مرتين.

وحافظ الأهلي على تقدمه، رغم الضغط الذي مارسه الوداد.

الشوط الثاني

وأخرج موسيماني مدرب الأهلي قبل انطلاق الشوط الثاني، أليو ديانج ودخل بدله مروان فتحي

وفي الدقيقة 56، انفرد الشحات بالحارس التكناوتي، بعد إن كسر مصيدة التسلل، حيث تدخل الأخير بنجاح ليضيع فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني

وفي الدقيقة 60 الحكم أعلن عن ركلة جزاء للأهلي، من

محاولة ??لأجاي حيث سدد ولمست الكرة يد أحد لاعبي الوداد، سجل منها علي معلول الهدف الثاني.

وأشرك جاموندي في الدقيقة 62 كل من ابراهيما كومارا وزهير مترجي بدلا من جباجبو والنقاش.

الدقيقة 70، الكرة تصل للحداد في مربع العمليات وسدد بقوة، غير أن الكرة تصطدم بأحد لاعبي الأهلي، وكادت أن تخدع الحارس الشناوي، الذي تألق في تسديدة أووك حيث أبعد الكرة بنجاح.

وهدد البديل جيرالدو دفاع الوداد في عدة محاولات، مستغلا سرعته.

وفشل الوداد في تقليص النتيجة، حيث عرف الأهلي بخبرته كيف يحافظ على تقدمه بهدفين غاليين في انتظار مباراة الإياب يوم الجمعة.